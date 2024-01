FOTO/VIDEO Clădiri distruse și victime, la Odesa și Harkov. Un nou atac cu rachete și drone 

12:00

Ofițerii Serviciului Vamal sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au depistat o cantitate de 16 kilograme de pastile – precursori pentru fabricarea amfetaminei. Valoarea acestora se estimează la circa 15 000 000 lei. Potrivit unui comunicat al PCCOCS, pastilele erau disimilate în două cutii a câte 8 kilograme în […]