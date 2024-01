Tudor Ulianovschi: Nu am fost și nu sînt omul lui Plahotniuc

Regimul Plahontiuc a făcut multe erori pentru Republica Moldova și pentru imaginea țării, iar eu nu am fost și nu sînt omul lui, a precizat ex-ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, la emisiunea Rezoomat de la Rlive TV.„Nu am fost, nu sînt și nici nu voi fi omul lui Plahotniuc. Am lucrat în Guvernul Republicii Moldova, în Guvernul Filip II. Aporopo, nu am fost

