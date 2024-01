Avocata lui Navalnîi, acuzată în absența sa de participare la o „comunitate extremistă”

13:00

Însoțit de reprezentanții Biroului pentru reintegrare, vicepremierul Oleg Serebrian se află la sediul misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) de la Tiraspol, unde are loc prima întâlnire din acest an în formatul „1+1”. Întâlnirea are loc în contextul în care așa-numitele autorități din stânga Nistrului își exprimă indignarea față de noilor prevederi ale Codului...