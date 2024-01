Cine este fetița de numai 4 ani care a ajuns pe Everest. Cum au pregătit-o părinții pentru această experiență

14:20

Lidia Buble va ajunge în fața altarului? Ce spune artista despre planurile din 2024 În vârstă de 30 de ani, Lidia Buble se numără printre cele mai apreciate artiste din industria muzicală. • Ținând cont de faptul că Lidia Buble a avut un an plin de schimbări, în cadrul celui mai recent interviu ea a dezvăluit că momentan se axează pe viața profesională. • Lidia Buble nu are planuri de a ajunge în fața altarului • Întrebată dacă în anul 2024 se mărită, vedeta a răspuns: „Nu am planuri de căsători...