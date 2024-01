Recean, la Forumul Economic Mondial de la Davos. Șeful Executivului va avea o serie de întrevederi cu șefi de guverne și de state

11:30

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a lansat concursul pentru funcția de director la Agenția pentru Securitate Cibernetică, instituție care recent a fost creată cu scopul protecției spațiului digital al Republicii Moldova. Directorul/directoarea Agenției pentru Securitate Cibernetică (ASC) va avea obligația de a organiza buna funcționare a instituţiei și implementarea politicii …