Stalin și multele lui monumente din Georgia

Acest lucru a fost declarat de premierul israelian Benjamin Netanyahu, scrie The Times of Israel. Potrivit premierului, Hamas poate fi distrus, dar jihadiștii vor veni din nou în Gaza prin granița neprotejată. Ieri, The Wall Street Journal a raportat că Israelul a informat Egiptul despre planurile de a prelua controlul asupra așa-numitului coridor Philadelphia, granița de 14 kilometri dintre Fâșia Gaza și Egipt. Potrivit ziarului, decizia finală nu a fost încă luată și depinde în mare măsură de...