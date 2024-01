Oleg Serebrian, la Tiraspol: „Dorim să soluționăm toate problemele pe cale pașnică”; Reținerile abuzive, pe agendă

14:20

Pep Guardiola, desemnat cel mai bun antrenor al anului 2023 la Gala FIFA The Best! Cum arată podiumul Pep Guardiola (52 de ani) a avut parte de un an 2023 perfect, iar antrenorul a reușit să câștige Champions League, Premier League, Supercupa Europei și Cupa Angliei. Grație parcursului său, Guardiola a primit premiul pentru cel mai bun antrenor al anului 2023, la Gala FIFA The Best. Tehnicianul celor de la Manchester City a venit la eveniment însoțit de soția și fiica sa. Podiumul a fost complet...