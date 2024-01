Omenirea, în pericol din cauza schimbărilor climatice; Milioane de oameni ar putea muri până în 2050 // Raport WEF

13:30

Jose Mourinho, OUT de la AS Roma Reprezentanții clubului AS Roma au anunțat, în cursul zilei de marți (16 ianuarie), despărțirea pe cale amiabilă de tehnicianul Jose Mourinho (60 de ani). Anunțul a fost făcut de ”Capitolini” pe pagina oficială de Facebook a formației din capitala Italiei. La aproximativ două zile distanță după ce AS Roma a pierdut, pe San Siro, în fața celor de la AC Milan, scor 1-3, oficialii clubului din capitala Italiei au decis să-l demită pe Jose Mourinho din poziția de teh...