VIDEO Un alt moldovean, prins cu o „afacere” în mediul online. Poliția: Un gram de cocaină era vândut cu 180 de dolari

12:40

Magistrata Tatiana Vasilică de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost suspendată din funcție pe o perioadă de un an, din motive personale, în baza cererii de suspendare din funcție. Decizia a fost aprobată de membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în ședința de marți, 16 ianuarie. „Cu 6 voturi pro, zero voturi contra, Plenul […] Articolul VIDEO Magistrată din Chișinău – suspendată din funcție timp de un an. Motivul apare prima dată în Realitatea.md.