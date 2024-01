Sentință în dosarul celor peste 440 mii euro de contrabandă

12:10

Au fost finanțate compensațiile la energie sub formă de plată monetară pentru luna decembrie anul 2023. Casa Naţională de Asigurări Sociale precizează că valoarea finanțării a constituit 219,9 milioane de lei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Finanțarea compensațiilor a fost asigurată pentru beneficiari conform listelor prezentate de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, identificați în … The post Cei care primesc compensații la energie în numerar pot ridica banii. Unde să se apropie first appeared on ZUGO. Articolul Cei care primesc compensații la energie în numerar pot ridica banii. Unde să se apropie apare prima dată în ZUGO.