Gerul face victime: 33 de spital au avut de suferit din cauza hipotermiei și degerăturilor

09:00

Zeci de mii de susţinători ai opoziţiei s-au adunat joi în faţa Parlamentului polonez pentru a protesta faţă de numirile făcute de noul guvern în mass-media de stat şi faţă de încarcerarea a doi foşti miniştri condamnaţi pentru abuz de putere.Mitingul reflectă tensiunile tot mai mari din ţară, în condiţiile în care noul guvern de coaliţie pro-UE condus de Donald Tusk încearcă să anuleze politicile administraţiei anterioare a partidului naţionalist Lege şi Justiţie (PiS).De asemenea, protestele au avut loc în contextul în care preşedintele Andrzej Duda, un aliat al PiS, a declarat joi că a demarat procedurile de graţiere a celor doi miniştri din ultimul guvern care au fost încarceraţi săptămâna aceasta pentru abuz de putere, intensificând astfel propriul său conflict cu noul guvern."Trebuie să câştigăm această mare bătălie pentru o Polonie suverană şi independentă", a declarat în faţa mulţimii liderul PiS, Jaroslaw Kaczynski.O mare de steaguri poloneze în roşu şi alb se întindea dinspre Parlament, printre pancarte cu sloganuri precum "Tusk= coloana a 5-a" şi "Am supravieţuit ruşilor, vom supravieţui lui Tusk". Unii au scandat numele lui Duda şi "Vom învinge!".Agenţia de ştiri de stat PAP a citat Primăria din Varşovia care a estimat numărul de persoane la aproximativ 35.000, în timp ce un purtător de cuvânt al PiS a estimat cifra la aproape 200.000. Supporters of the "Law and Justice" party, which lost in the recent elections, gathered in front of the Sejm in #Warsaw today for "Protest Wolnych Polaków"Protesters rallied with slogans: "Against Tusk," "Free Media," and "Republic." pic.twitter.com/UEJtn809Ir— NEXTA (@nexta_tv) January 11, 2024 Protestatarii au ascultat discursurile parlamentarilor PiS înainte de a porni în marş spre sediul televiziunii de stat. Noul guvern a schimbat conducerea presei de stat, în ceea ce spune că este o încercare de a restabili echilibrul în mass-media, care au devenit platforme pentru propaganda PiS în timpul celor opt ani de guvernare ai partidului.Canalul de ştiri TVP Info, care l-a supus pe fostul preşedinte al Consiliului European, Tusk, la atacuri neîncetate de la revenirea sa în politica internă în 2021, a fost scos din emisie înainte de a reveni într-un format mult modificat."Cum pot oamenii să taie semnalul TV, fiecare are dreptul să aleagă ce vrea", a declarat Ela, în vârstă de 60 de ani, care a refuzat să îşi dea numele complet. "În plus, oamenii au fost arestaţi... Sunt îngrozită de ceea ce se întâmplă, de aceea am venit aici", a declarat femeia.Fostul guvern PiS a introdus reforme despre care criticii spun că au subminat independenţa instanţelor şi au aruncat sistemul judiciar în haos.Noul guvern al lui Tusk încearcă să anuleze aceste reforme pentru a debloca fonduri de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană le-a îngheţat ca reacţie la politicile ultimului guvern.