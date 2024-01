VIDEO: Punctul anului, în tenis, la Australian Open, reușit de Stefanos Tsitsipas – Uluitor, ce punct și-a adjudecat grecul

17:10

Andrei Spînu, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, își dorește semnarea unui parteneriat public-privat pentru Aeroportului Internațional Chișinău. Spînu a declarat la Vocea Basarbiei că Aeroportul are nevoie de o investiție de circa 6 miliarde de lei, bani pe care bugetul de stat nu-i are, iar un posibil investitor ar fi un consorțiu franco-german pentru ... Statul vrea un parteneriat public-privat pentru Aeroportul din Chișinău – Ministrul Spînu dezvăluie care sunt scenariile guvernului