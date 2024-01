Alertă de călătorie în Islanda în legătură cu o nouă erupție vulcanică

14:30

Treizeci și șapte de tratate bilaterale au fost semnate pe parcursul anului 2023, dintre care 15 sunt la nivel de state, iar 17 la nivel de guverne, șapte tratate fiind semnate de ministrul de externe. Totodată, au intrat in vigoare trei tratate interstatale și tratate interguvernamentale, inclusiv și din cele... The post 37 de tratate bilaterale au fost semnate pe parcursul anului 2023 appeared first on ALBASAT.