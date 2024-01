Un bărbat a fost tamponat mortal de angajatul unui penitenciar, la Cahul. Detalii despre impact

13:50

Luptătoarele Mariana Draguțan (55 kg), Anastasia Nichita (57 kg) și Mariana Cherdivară-Eșanu (59 kg) au urcat pe podium la turneul Zagreb Open. Anastasia Nichita s-a ales cu medalia de bronz, după ce a cedat doar în fața viitoarei câștigătoare a categoriei de greutate 57 kg, chinezoaica Kexin Hong. View this post on Instagram […] Articolul Cea mai bună sportivă din Moldova în 2023 și-a adjudecat prima medalie în acest an. Rezultatele de la Zagreb Open apare prima dată în Realitatea.md.