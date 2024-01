Premierul Recean s-a întâlnit cu președinții de raioane – Vrea coordonarea agendelor centrale și locale și a îndemnat APL-urile să dezvolte capacități de scriere a proiectelor

14:50

Uniunea Europeană îl vede pe fostul premier italian Mario Draghi drept principalul candidat la funcția de președinte al Consiliului European. Printre candidați se numără și actualii premieri ai Spaniei Pedro Sanchez și Danemarcei Mette Frederiksen, notează surse „Financial Times". Potrivit FT, Draghi are toate șansele să devină succesorul actualului șef al Consiliului European, Charles Michel.