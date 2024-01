Scumpiri majore la carburanţi. Cu cât au crescut prețurile la benzină şi motorină

13:00

Gerul din ultimele zile a lăsat fără apă mai mulți locuitori ai capitalei, după ce zeci de instalații de apă neprotejate au înghețat, în special în sectorul particular. În acest context autoritățile vin cu mai multe recomandări pentru cetățeni. „În pofida recomandărilor şi avertizărilor repetate, lansate de către reprezentanţii Întreprinderii, …