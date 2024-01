Ion Ceban: Sunt recunoscător tuturor muncitorilor și serviciilor implicate în procesul de deszăpezire

11:10

Prim-ministrul Dorin Recean face totalurile inițiativei „Biblioteca de sub brad”: Peste 5500 de cărți donate de sute de oameni. „Inițiativa „Biblioteca de sub brad”, în cadrul campaniei „Hai acasă de Crăciun”, a adunat sute de oameni frumoși și darnici, care au donat peste 5500 de cărți ce vor ajunge în grădinițele-creșe și bibliotecile școlilor din […] Post-ul În „Biblioteca de sub brad” au ajuns peste 5500 de cărți apare prima dată în Provincial.