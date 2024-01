Serviciul Fiscal avertizează: Niciun pachet de țigări nu poate fi vândut la un preț mai mic de 38 de lei și 50 de bani

08:40

Președintele partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur, a depus joi, 11 ianuarie, o petiție la Primăria capitalei, pentru redenumirea străzii Aleksandr Pușkin din Chișinău în strada Regina Maria. Liderul politic spune că scopul inițiativei ar fi de a diversifica istoria și cultura orașului. „Propunerea are la bază diversitatea istorică și …