Houthi acuză SUA și Marea Britanie de noi atacuri. Orașul-port Hodeida din Yemen ar fi fost bombardat

În noaptea aia în care a murit mama, eu am rămas peste noapte la Radu și la Silvia, la Iași, urmând ca a doua zi dimineață să plec la Botoșani, pentru a asista la prima repetiție a unei piese de-ale mele pe scena teatrului „Mihai Eminescu”. Am dormit foarte prost în noaptea aia. M-am trezit de foarte multe ori. Aveam un somn electric, agitat, de parcă aș fi dormit pe piuneze sau pe cărbuni încinși. Un somn bântuit de coșmaruri sinistre. Unul mai înfricoșător ca altul. Plin de monștri hidoși și c...