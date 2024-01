Excursii și plimbări cu trenulețul. 200 de copii de la Centre de plasament temporar din țară au petrecut o zi în capitală

12:40

Recensământul populației și locuințelor din Republica Moldova din acest an va începe pe data de 8 aprilie și se va desfășura până în luna iulie. Acest lucru este prevăzut într-un proiect elaborat de Biroul Național de Statistică, scrie IPN. Potrivit proiectului, perioada de colectare a datelor de recensământ se va efectua în perioada 8 aprilie […]