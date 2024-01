video | Nicolae Botgros predă ștafeta? Cine ajunge la cârma „Lăutarilor”

11:10

Produce conținut original și promovează domeniul educației pe rețelele de socializare prin materiale interactive, în același timp împărtășind bune practici și sfaturi legate de comunicarea digitală cu elevii și comunitatea sa. Este vorba despre Tatiana Popa, profesoară la Școala Internațională Heritage, care a fost recunoscută la nivel internațional drept „Edruptor" (International education influencers of the …