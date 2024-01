Maia Sandu, la Timișoara: În această primăvară Rusia își va relua tentativele de destabilizare a situației din Moldova

11:30

Gerul din ultimele zile a lăsat fără apă mai mulți locuitori ai capitalei, după ce zeci de instalații de apă neprotejate au înghețat. Primăria municipiului Chișinău anunță că este vorba, în special, despre instalațiile din sectorul particular. Echipele de la „Apă-Canal Chișinău intervin la adresele vizate, pentru a remedia problemele apărute, dă asigurări municipalitatea. În […]