Este planificată o întrevedere în formatul 1+1 la Tiraspol pentru săptămâna viitoare

Un bărbat din Brazilia a fost găsit mort la 40 de metri adâncime, într-o groapă amplasată sub propria casă. Vecinii și apropiații au relatat că bărbatul a văzut prin somn că va găsi aur și s-a apucat de săpături. Bărbatul avea 71 de ani. Acesta devenise obsedat de ideea că va găsi averi sub propria […]