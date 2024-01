13:50

Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a convocat, astăzi, ședința operativă a serviciilor municipale. Pe ordinea de zi s-a regăsit un singur subiect și anume informația privind situația de drumurile publice din Chișinău în contextul declarării Codului portocaliu de ninsori și viscol. „Eforturile nu sunt sufieciente din ceea ce văd eu. Am făcut o inspecție ... VIDEO-FOTO: Primarul Ion Ceban, nemulțumit de intervenţia serviciilor la dezăpezirea capitalei: „Ceea ce am văzut în oraș nu-mi place” The post VIDEO-FOTO: Primarul Ion Ceban, nemulțumit de intervenţia serviciilor la dezăpezirea capitalei: „Ceea ce am văzut în oraș nu-mi place” appeared first on Politik.