Bărbat împușcat în cap, găsit zăcând într-o baltă de sânge, la Ceadîr-Lunga

Rusia nu are resursele necesare militare pentru a ataca Republica Moldova. În schimb, „un război hibrid total", în an de alegeri prezidențiale, este de interesul Rusiei. Declarații în acest sens au fost făcute de secretarul general adjunct al Alianței Nord-Atlantice (NATO), Mircea Geoană, în cadrul emisiunii LIVE cu Rotaru și Kiss, de pe Digi24, transmite