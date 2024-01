foto | Opt personalități au primit titlu de Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău

10:00

Două rachete ruseşti au lovit miercuri seară un hotel din Harkov, în nord-estul Ucrainei, făcând unsprezece răniţi, printre care jurnalişti turci, a anunţat primarul oraşului, Igor Terehov, transmite AFP. Unul dintre răniţi este „în stare foarte gravă", a declarat Igor Terehov pe Telegram. „Jurnaliştii turci se numără printre victime", a …