Trei automobile, implicate într-un accident soldat cu un mort și patru răniți

08:30

Un bărbat de 52 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină. Accidentul s-a produs la intrarea în orașul Sîngerei dinspre localitatea Grigorăuca. Potrivit oamenilor legii, incidentul s-a produs miercuri, 10 ianuarie, în jurul orei 18:00. „Un bărbat de 35 de ani, care conducea un automobil …