VIDEO Incendiu de proporții în Sankt Petersburg. Fumul dens și flăcările, vizibile din avion

O antreprenoare din Chișinău, medaliată cu aur la expoziții internaționale, propune o soluție inovatoare, care va oferi o nou viață hainelor vechi și uzate – un dispozitiv de dezinfectare. Astfel, crede antreprenoarea care proiectează haine adaptate nevoilor bebelușilor născuți prematur, mediul va fi mai protejat, iar industria textilă – durabilă.