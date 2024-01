Certificatele de arhivă întocmite în baza registrelor parohiale pentru perioada anilor 1820-1922 sunt disponibile în format online

12:45

În culisele studiilor în străinătate se ascund adesea provocări de ordin birocratic, însă acestea, deși par greu de depășit la prima vedere, cu puțin efort reușesc să fie soluționate. Îmi amintesc perfect momentul în care am fost admisă la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Bucurie, entuziasm, dar și incertitudine. Asta am simțit atunci, deoarece știam că platforma de admitere e ca un joc pentru copii în comparație cu barierele administrative legate de viză și permis de ședere pe care urma să le întâlnesc în următoarele luni. În acest articol am decis să împărtășesc propria experiență de obținere a vizei de studii și să vă ofer un ghid practic, pas cu pas, pentru a ajuta viitorii studenți să treacă mai ușor prin acest proces. Vă invit să vă înarmați cu răbdare și, împreună cu mine, să parcurgeți o călătorie imaginară prin platforma online necesară pentru obținerea vizei. Сообщение Urmează să începi studiile în România? Ce ar trebui să cunoști despre procedura de obținere a vizei de studii появились сначала на #diez.