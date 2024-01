Primăria Chișinău: PAS se focalizează pe campania prezidențială ignorând problemele create de reformele lor absurde

15:30

Fostul selecţioner al Angliei, Sven-Goran Eriksson, a dezvăluit că suferă de cancer în fază terminală.Eriksson, în vârstă de 75 de ani, a declarat la un post de radio suedez că mai are „în cel mai bun caz un an de trăit", informează Skynews, potrivit News.ro. „Toată lumea înţelege că am o boală gravă. Toată lumea …