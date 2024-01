Municipalitatea continuă consultările publice privind taxele locale pentru 2024

12:00

Guvernul britanic a anunţat joi că are în vedere o altă mare centrală nucleară în ţară, pe lângă proiectele în curs Hinkley Point C, în construcţie, şi Sizewell C, în dezvoltare, ambele derulate de compania energetică franceză EDF, transmite AFP, citată de Agerpres. Executivul britanic a publicat joi o „foaie de parcurs a energiei nucleare", […]