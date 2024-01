VIDEO „Acuș urcă copilul meu”. O ambulanță surprinsă fără pneuri de iarnă. Reacția CNAMUP

10:20

Șefa unei subdiviziuni din cadrul unei bănci comerciale din Republica Moldova este cercetată de Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de delapidare a averii străine. Aceasta este bănuită de sustragerea a 135 000 de dolari din tezaurul băncii, echivalentul a peste 2,3 milioane de lei. Potrivit CNA, cauza penală a fost pornită pe 4 ianuarie […] The post Angajata unei bănci din Moldova, cercetată penal. Ar fi furat $135 000 sub îndrumarea unor indivizi cunoscuți pe internet appeared first on NewsMaker.