video | Mărturiile fetelor gemene ale căror părinți erau în microbuzul lovit de tren la Anenii Noi

13:20

Centrul Republican pentru copii și tineret (ARTICO) invită tinerii, cu vârsta cuprinsă între 14-25 de ani, la un eveniment deosebit în cadrul proiectului Cariera Mea ARTICO. Vino să descoperi perspective noi și să te inspiri din discuția cu Dan Perciun, Ministrul Educației și Cercetării din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ministrul Educației și … The post De vorbă cu Dan Perciun! Haideți împreună să aflăm mai multe despre funcția ministrului Educației și Cercetării first appeared on ZUGO. Articolul De vorbă cu Dan Perciun! Haideți împreună să aflăm mai multe despre funcția ministrului Educației și Cercetării apare prima dată în ZUGO.