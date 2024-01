FOTO Atenție, dacă primiți mesaje de la „Poșta Moldovei”. O nouă escrocherie ia amploare în Moldova

08:50

Ucraina neagă declarațiile Tiraspolului privind presupusul incident armat de la frontieră, în urma căruia doi cetățeni din regiunea transnistreană ar fi fost răpiți și duși în țara vecină. Ofițerul de presă al Serviciului de Stat de Grăniceri al Ucrainei, Andrei Demcenko, a declarat într-un comentariu pentru RBC-Ucraina că nu cunoaște despre nici un incident pe segmentul transnistrean al frontierei […] The post Ucraina a comentat incidentul armat de la frontiera cu regiunea transnistreană, raportat de Tiraspol: „Provocare” appeared first on NewsMaker.