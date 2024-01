09:00

Vitalie Ignatiev, așa-zisul ministru de Externe al regiunii transnistrene, care are și cetățenia Ucrainei, pe lângă cea rusă, este acuzat de „trădare de patrie", „încălcarea integrității teritoriale" și cooperarea cu statul agresor – Federația Rusă. Potrivit informației, publicate în revista Guvernului de la Kiev în data de 9 ianuarie 2024, …