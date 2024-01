NM Espresso: despre revenirea la viața normală în 2024, dezinformare și situația din regiunea transnistreană

13:10

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a depus declarația de avere pentru anul 2023. Șefa statului a ridicat anul trecut aproape 265 de mii de lei sub formă de salariu, ceea ce înseamnă un venit lunar de circa 22 de mii de lei. În aceeași perioadă, Sandu a beneficiat de diurne pentru deplasările peste hotare, în […]