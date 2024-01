Ion Sturza: „Chișinăul s-a transformat într-un câmp al bătăliilor geopolitice – Eu sper ca cineva să aibă maturitatea unui om de stat și să spună: „Nu, așa nu e bine”!

23:20

Spaniolul Rafael Nadal, cu 22 de Grand Slamuri la activ, în Era Open, a fost eliminat dramatic în sferturile turneului ATP de la Brisbane de australianul Jordan Thompson. Ibericul a resimțit din nou durerei la picior și după meci a recunscut că nu este 100% sigur de participarea la Australian Open, primul Grand Slam al anului.