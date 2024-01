Brazilia și-a anunțat noul selecționer! Ancelotti, Guardiola sau Mourinho au fost pe listă

18:00

Scandal după Lazio - AS Roma! Jucătorul lui Jose Mourinho a fost lovit cu o sticlă de bere în cap Lazio a învins-o in extremis pe AS Roma, scor 1-0, în sferturile Cupei Italiei, iar astfel a obținut biletul către semifinale. Derby-ul de pe Stadio Olimpico a fost, așa cum se aștepta, unul extrem de tensionat, însă fanii gazdelor au mers prea departe, iar totul se putea sfârși cu o tragedie. Potrivit celor de la Goal, în momentul în care se deplasa pe marginea terenului după schimbare, Edoardo Bov...