Ilan Șor declară că Maia Sandu vrea să desființeze Republica Moldova ca stat

18:40

Eforturile echipei lui Ilan Șor de a îmbunătăți infrastructura urbană din municipiul Orhei continuă să dea rezultate. Recent, a fost încheiat cu succes proiectul de reconstrucție a străzii Frunze din Orhei. Acesta a fost realizat în cadrul unei modernizări de amploare a orașului, inițiat de omul de afaceri și filantropul Ilan Șor. Noua stradă se […] The post Ilan Șor continuă investițiile în infrastructură: a fost reparată încă o stradă în Orhei appeared first on Omniapres.