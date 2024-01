Mai aproape de exploatarea energiei Soarelui. Cercetătorii au reprodus un experiment istoric de fuziune nucleară

13:20

România şi-a setat obiectivul de a adera la Spațiul Schengen de liberă circulație și cu frontierele terestre în acest an. Declaraţia aparţine şefei diplomaţiei de la Bucureşti, Luminiţa Odobescu. „Suntem în Schengen, chiar dacă nu suntem 100%, suntem în Schengen. Așa cum am reușit (n. red. să intrăm în spațiul european de liberă circulație cu