Guvernul caută oameni care vor să construiască Moldova Europeană – A anunțat concurs pentru suplinirea a circa 200 de funcții publice

Revenit după un an de absență din circuitul de tenis,Rafael Nadal a ratat dramatic calificarea în semifinale turneului ATP 250 de la Brisbane, după ce a ratat 3 mingi de meci. „Matadorul" a fost întrecut 7-5, 6-7, 3-6 de favoritul publicului, Jordan Thompson, după 3 ore și 25 de minute de luptă. Australianul îl va ...