Școlile care și-au prelungit vacanța de iarnă din cauza intemperiei își reiau activitatea din 11 ianuarie. Datele Ministerului Educației

13:50

Serghei Kosenko, un renumit blogger din Rusia, ajuns milionar, riscă dosar penal, după ce și-a aruncat copilul de doar două luni într-un morman de zăpadă. Totul de dragul unui videoclip, scrie The Insider. Șeful Comitetului de investigație, generalul Alexander Bastrikin, a cerut pe 9 ianuarie inițierea unui dosar penal împotriva bloggerului Serghei Kosenko. În plus, […] The post VIDEO Un renumit blogger din Rusia și-a aruncat copilul de 2 luni în zăpadă, de dragul unui videoclip. Acum riscă dosar penal appeared first on NewsMaker.