5.575 DE LOCUITORI AI TRANSNISTRIEI AU BENEFICIAT ÎN 2023 DE TRATAMENT STAŢIONAR ÎN SPITALELE DIN MOLDOVA

Infotag, 10 ianuarie 2024 15:00

5.575 DE LOCUITORI AI TRANSNISTRIEI AU BENEFICIAT ÎN 2023 DE TRATAMENT STAŢIONAR ÎN SPITALELE DIN MOLDOVA

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