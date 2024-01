RMO e iarăși de vină? Biletele Turkish Airlines din Chișinău spre Istanbul și retur, momentan indisponibile

10:50

Interpretul Ion Suruceanu a venit cu un prim mesaj, după ce s-a aflat în stare gravă în spital, în ultimul timp. Artistul a mulțumit public prietenilor și admiratorilor care l-au susținut în această perioadă. „Fiecare dintre voi a contribuit la vindecarea mea”, a scris renumitul cântăreț pe rețelele de socializare. „Nu pot să găsesc […] The post Ion Suruceanu, primul mesaj pentru admiratori, după ce a fost grav bolnav: „Fiecare dintre voi a contribuit la vindecarea mea” appeared first on NewsMaker.