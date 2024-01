Serviciile electronice mai aproape de cetățeni: Aplicația guvernamentală EVO, aprobată de Guvern

09:40

Urmare a codului portocaliu și a condițiilor complicate a vremii, a precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare cu intensificări ale vântului, au fost deconectate parțial de la energie electrică 57 de localități din 7 raioane, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe teren lucrează echipele specializate pentru reconectarea … The post Centrul de Dirijare în Situații Excepționale vine cu recomandări în contextul Codului Portocaliu: Drumuri blocate nu sunt first appeared on ZUGO. Articolul Centrul de Dirijare în Situații Excepționale vine cu recomandări în contextul Codului Portocaliu: Drumuri blocate nu sunt apare prima dată în ZUGO.