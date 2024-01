Adan Canto, cunoscut pentru rolurile din „X-Men”, „Narcos” și „Designated Survivor”, a murit: Actorul și cântăreţul mexican avea 42 de ani

Adan Canto, cântăreţul şi actorul mexican cunoscut pentru rolurile sale din „X-Men: Days of Future Past” şi „Agent Game”, precum şi din serialul TV „The Cleaning Lady”, a murit la vârsta de 42 de ani, transmite The Associated Press, citat de digi24.ro.

