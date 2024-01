Agentul imobiliar de la șefia Întreprinderii de Stat MoldATSA

09:10

Mașini scumpe declarate la prețuri mici, care apar și dispar din declarațiile de avere. O vilă declarată în „posesie și folosință”, deși este proprietară. O moștenire de 20 de mii de euro, lăsată de tatăl său de 79 de ani. Asta am găsit în declarațiile de avere depuse de judecătoarea de la Curtea de Apel […] The post Vila, mașinile și moștenirea judecătoarei appeared first on Rise Moldova.