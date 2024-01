Președintele Sandu și-a depus declarația de avere pentru 2023 – Ce schimbări s-au produs față de anii precedenți

20:10

Un grup de părinți și consilieri PAS au protestat astăzi în fața sediului Primăriei Chișinău. Ei sunt nemulțumiți de decizia Comisiei municipale pentru Situații Excepționale prin care, în acest an, a fost întreruptă finanțarea claselor și grupelor școlare cu program prelungit. Părinții spun că din această cauză vor fi nevoiți fie să-și lase copiii de