VIDEO Șeful de la Spații Verzi, după ce un copac s-a prăbușit peste trei copii la Botanica: „Cerem scuze părinților”

06:50

Zeci de manifestanți pro-palestinieni din New York au blocat luni pentru scurt timp poduri emblematice și un tunel din megalopolisul american pentru a protesta împotriva războiului dintre Israel și Hamas în Gaza, potrivit AFP. De la începutul bombardamentelor devastatoare ale Israelului asupra Fâșiei Gaza, în urma atacului sângeros lansat de Hamas la 7 octombrie, New […] Articolul Mai multe poduri și un tunel din New York, blocate de manifestanți pro-palestinieni apare prima dată în Realitatea.md.