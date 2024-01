Crește numărul infecțiilor respiratorii: Două spitale municipale pentru copii sunt arhipline

12:50

În legătură cu deplasarea unui ciclon sudic și pătrunderea unei mase de aer polar în apropierea teritoriului Republicii Moldova, în intervalul 7-10 ianuarie se prevăd condiții complicate ale vremii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Vor cădea precipitații sub formă de ploaie cu transformare în lapoviță și ninsoare, pe 8 ianuarie va ninge puternic (15-20 l/m2), … The post Cod portocaliu de ninsori în R. Moldova: Perioada vizată first appeared on ZUGO. Articolul Cod portocaliu de ninsori în R. Moldova: Perioada vizată apare prima dată în ZUGO.